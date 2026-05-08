Vortrag Jean Asselborn

„Welt in Disbalance? Europa zwischen Verantwortung und Realität“

Der ehemalige luxemburgische Außenminister ist ein ausgewiesener Europakenner und -politiker. In seinem Vortrag beleuchtet Jean Asselborn die aktuellen geopolitischen Machtverhältnisse und die Rolle Europas in diesen herausfordernden Zeiten neuer Kriege, schwelender Konflikte und Machtverschiebungen.

Im Anschluss an das Referat moderiert die frühere Brüssel-Korrespondentin des SWR-Hörfunk, Carla Sappok, ein offenes Gespräch, bei dem auch Fragen aus dem Publikum einbezogen werden.