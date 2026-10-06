Vortrag: Johannes Brenz - 500 Jahre in Schwäbisch Hall "Kein Bildersturm in unserer Reichsstadt"

Johannes Brenz lehnte anfänglich figürliche Bildwerke in Kirchen strikt ab, änderte aber seine Einstellung im Sinne Luthers und befürwortete schließlich deren Beibehaltung.

Die Aufgaben von religiöser Kunst wurde aber neu definiert.

In St. Micheal haben Sich Werke erhalten, die im reformatorischen Sinne verändert wurden und somit das neue Verständnis sakraler Kunst wiederspiegeln.

Dazu gehört der Dreikönigsaltar, an der Brenz vor 500 Jahren erstmals das Abendmahl in beiderlei Gestalt reichte.

Referent ist Dr. Armin Panter, früherer Leiter des Hällisch-Fränkischen Museums.