Vortrag: Johannes Brenz und der Bauernkrieg rund um Schwäbisch Hall

Als vor 500 Jahren der Bauernkrieg tobte, lag die Reichsstadt Hall geographisch mittendrin. Rundherum brannten Klöster und Burgen.

Mächtige Herren wie die Grafen von Hohenlohe und die Reichserbschenken von Limpurg mussten sich dem Heer der aufständischen Bauern ergeben, auch bedeutende Städte wie Rothenburg, Heilbronn, Stuttgart oder Würzburg unterwarfen sich. Den Schwäbisch Hallern gelang es hingegen den Bauernkriegern zu trotzen. Hieran hat der Schwäbisch Haller Reformator Johannes Brenz durch seine vermittelnde Haltung einen nicht unbedeutenden Anteil. Der (reich bebilderte) Vortrag beschreibt, wie es den Hallern gelang, den Bauernkrieg – auch mit der Hilfe von Brenz – weitgehend unbeschadet zu überstehen. Außerdem wird beleuchtet, welche Rolle Johannes Brenz überregional als Berater und Vermittler im Bauernkrieg einnahm.

Prof. Dr. Andreas Deutsch (*1970 in Schwäbisch Hall) ist Leiter der Forschungsstelle Deutsches Rechtswörterbuch an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften.

