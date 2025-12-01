Vortrag: Johannes Brenz und seine Zeit mit Besuch HFM

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

In einem Kurzreferat und der anschließenden Besprechung einiger historischer Sachzeugen werden die Persönlichkeit des Johannes Brenz (1499-1570) und sein Wirken als Reformator Halls vorgestellt.

Dabei werden auch Schlaglichter auf die Kunst- und Kulturgeschichte der Reichsstadt im Zeitalter des Humanismus geworfen.

Raum N.1.07

Anmeldung möglich unter: https://www.vhssha.de/programm/frauenakademie/kw/bereich/kursdetails/kurs/5245003-H/kursname/Johannes%20Brenz%20und%20seine%20Zeit%20mit%20Besuch%20HFM/kategorie-id/280/

Vorträge & Lesungen
