Vortrag: Johannes Brenz und seine Zeit mit Besuch HFM

In einem Kurzreferat und der anschließenden Besprechung einiger historischer Sachzeugen werden die Persönlichkeit des Johannes Brenz (1499-1570) und sein Wirken als Reformator Halls vorgestellt.

Dabei werden auch Schlaglichter auf die Kunst- und Kulturgeschichte der Reichsstadt im Zeitalter des Humanismus geworfen.

Raum N.1.07

