Vortrag - Karin Rupprecht: „Das ist doch noch gut…“

Kritik an Lebensmittelverschwendung ist durch die Sorge um Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein aktuelles Thema geworden. Immer mehr Menschen sind dafür sensibilisiert. Die Verwertung von Resten und Vermeidung von Abfällen in unserem Essalltag ist keine selbstverständliche Tugend mehr. Trotz gutem Willen fehlt es oft an Erfahrung und guten Ideen. Dem will der Vortrag auf die Sprünge helfen! Es gilt, mit Neugierde und Experimentierlust die Resteküche zu entdecken. Altbewährtes soll wiederentdeckt und verblüffend Einfaches neu ausprobiert werden. Der Vortrag ist ein Mix aus Tipps zum Umgang mit Lebensmitteln, Beispielen mit Rezepten und kleinen Geschichten von essenden Menschen. Vortrag von Karin Rupprecht, Dipl. Ing. (FH) Haushalts- und Ernährungstechnik.