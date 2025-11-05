Vortrag "Karten werden neu gemischt

Kirchengeschichte ein Kartenspiel – so stellt Sieger Köder Kirchengeschichte dar:

Als Pokerspiel um Macht und Einfluss zwischen Papst, Kaiser, Bischöfen und Kardinälen. Es gibt aber auch Karten, die für eine andere Geschichte der Kirche stehen wie Franz von Assisi oder Joachim von Fiore. Und das ganze Spiel wird kritisch beobachtet von einem kleinen Vogel: einem Fink. Was der zu bedeuten hat und warum Sieger Köder die Ketzer der Kirchengeschichte besonders am Herzen lagen, sind nur zwei der Themen des Vortrags von Hubert Wolf.

Prof. Dr. Dr. h.c. Hubert Wolf, geboren 1959 und aufgewachsen in Wört (Ostalbkreis), besuchte das Ellwanger Peutinger-Gymnasium, studierte in Tübingen und München Katholische Theologie und wurde 1985 zum Priester geweiht. Seit 2000 ist er Professor für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität in Münster. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Kirchen-, Theologie- und Frömmigkeitsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Hubert Wolf ist Ehrendoktor der Universität Bern. Er wurde u. a. mit dem Leibniz-Preis (2003), mit dem Communicator-Preis (2004) und mit dem Sigmund-Freud-Preis für Wissenschaftliche Prosa (2021) ausgezeichnet.

Diese Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Stiftung Kunst und Kultur in Rosenberg statt.