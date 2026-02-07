Vortrag "Katharina die Große: Mit Zepter und Feder"

Das 18. Jahrhundert war eine Epoche weiblicher Herrschaft im Russischen Reich, die 1797 durch die Einführung der männlichen Primogenitur beendet wurde.

Katharina II., eine gebürtige Prinzessin von Anhalt-Zerbst, kam nach einem Putsch gegen ihren Ehemann Peter III. auf den Thron und regierte von 1762 – 1796. Reformen und eine stetige Expansion des Imperiums prägten ihre Regierungszeit. Sie wetteiferte mit Friedrich II. von Preußen und Kaiser Joseph II. bei der Verfolgung aufgeklärter Reformziele und stand mit berühmten Philosophen wie Voltaire und Diderot in intensivem Briefwechsel. In ihren Memoiren entwarf sie das Bild einer aufgeklärten Herrscherin auf dem Thron. Bereits zu Lebzeiten erhielt sie den Ehrentitel „Katharina die Große“. Im Vortrag wird der Fokus auf der Selbstdarstellung und Herrschaftslegitimation der Kaiserin sowie auf den wichtigsten Reformmaßnahmen ihrer Regierung liegen.