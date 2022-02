Vortrag "Keltisches Kirchheim"

Die Kelten , jenes sagenumworbene Volk der europäischen Frühgeschichte, hinterließen auch in Kirchheim ihre archäologischen Spuren. Was verraten uns diese über ihr Leben und die Gesellschaft dieser Menschen.

Der BürgerTreff ist ein Treffpunkt für Menschen, die etwas gemeinsam unternehmen, Erfahrungen und Kenntnisse austauschen und Ideen mit Anderen verwirklichen. Deshalb führen wir immer wieder Projekte durch.

Das Jahr 2022 startet mit dem Projekt „Faszination Kelten“. Die Kelten sind die erste namentlich bekannte Bevölkerungsgruppe in Mitteleuropa (ab ca. 600 v. Chr).

In Kirchheim unter Teck haben wir einen besonderen Bezug zu den Kelten. Im Jahr 2014 wurde das Grab einer keltischen Frau gefunden und ganz in unserer Nähe befindet sich der Heidengraben, das größte keltische Oppidum in Deutschland.

Ziel dieses Projektes ist es, die Kelten in Kirchheim bekannter zu machen, während wir gemeinsam etwas unternehmen:

Ein Vortrag von Herrn Dr. Frank Bauer