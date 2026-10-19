VORTRAG Kinder stärken mit guter Ernährung

BeKi: Bewusste Kinderernährung für Kita und Zuhause

Kinder stärken mit guter Ernährung – BeKi: Bewusste Kinderernährung für Kita und Zuhause

In diesem Vortrag erfahren Sie, wie Kinder mit einer ausgewogenen Ernährung in ihrer Entwicklung unterstützt werden können – von klein auf und mit Freude am Essen.

Der Vortrag gibt einen Einblick in das Landesprogramm BeKi – Bewusste Kinderernährung und zeigt, wie Kinder bereits in Kindertagesstätten spielerisch an eine ausgewogene und bewusste Ernährung herangeführt werden können. Darüber hinaus erhalten Sie praktische Tipps für den Familienalltag, erfahren, welche Lebensmittel Kinder stark machen, und nehmen einfache und leckere Rezeptideen für Zuhause mit.

Referentin ist Meike Funk vom Landwirtschaftsamt Göppingen – Abteilung Ernährung und Hauswirtschaft, Koordinatorin „BeKi – Bewusste Kinderernährung“