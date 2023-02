"Kleine Denkmale - große Vielfalt"

Herr Reinhard Wolf war landesweiter Koordinator des Projektes Inventarisierung von Kleindenkmalen und Schnittstelle zwischen den Heimatverbänden und dem Landesamt für Denkmalpflege.

Er ist Geograph und Autor zahlreicher Publikationen wie dem 2008 erschienen Buch „Von Ort zu Ort. Kleindenkmale im Landkreis Ludwigsburg“. Er kennt wie kaum ein anderer den Reichtum und die Vielfalt an Kleindenkmalen im Land. Und er kämpft gegen deren ständige Bedrohung durch Unwissen und Unachtsamkeit. In seiner ca. 45minütigen Präsentation wird Wolf aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Dokumentation der Kleindenkmale berichten und ausgewählte Kleindenkmale vor allem des Bottwartals vorstellen. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, sich über den aktuellen Stand der Inventarisierung in Großbottwar zu informieren. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei.