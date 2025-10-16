Vortrag: Kompass politischer Kultur: Verantwortlich handeln in verwirrenden Zeiten

Unsere demokratische Ordnung gerät zunehmend unter Druck, der gesellschaftliche Zusammenhalt ist in Gefahr.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, ist ein umfassender Konsens nötig, der sich vor allem darauf konzentriert, wie Politik gemacht wird; und nicht: welche. Die gemeinsame Klammer sind Ganzheitlichkeit, Rationalität, Ethik und praktische Verantwortlichkeit. Ulrich Müllers Buch richtet sich an alle, die Politik verstehen, erklären, betreiben oder sie verbessern wollen. Es bietet einen breiten Überblick über die verschiedensten Themen und ist insofern ein Kompass zur praktischen Politik, wie sie sich auf den unterschiedlichen Ebenen der Republik vollzieht.

Zur Person: Ulrich Müller, Minister a. D. im Staatsministerium des Landes Baden-Württemberg