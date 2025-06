Vortrag mit Prof. Dr. Werner J. Heinz, Chefarzt der Medizinischen Klinik 2 am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und Leiter des Onkologischen Zentrums Tauberfranken, am Dienstag, 08. Juli um 19:30 Uhr im Kurhaus – Kursaal.

Krebs gehört weltweit zu den häufigsten Todesursachen. Die gute Nachricht: Viele Krebsarten lassen sich durch einen gesunden Lebensstil und vorbeugende Maßnahmen vermeiden; nach einer Studie des DKFZ gilt dies für an die 40 Prozent aller Krebsfälle in Deutschland. Dieser Vortrag informiert über die Möglichkeiten, einer Krebserkrankung vorzubeugen.

Nach Angaben des Robert Koch Instituts werden in Deutschland jährlich etwa eine halbe Million Krebserkrankungen neu diagnostiziert. „Für viele Menschen sind diese häufig lebensbedrohlichen Erkrankungen daher Grund für Ängste und Sorgen“, betont Prof. Dr. Heinz. „Der Wunsch eine solche Erkrankung zu vermeiden ist sinnvoll. Es werden aber auch fragwürdige Geschäfte gemacht und unseriöse Empfehlungen gegeben.“ In seinem Vortrag informiert der Leiter des Onkologisches Zentrums Tauberfranken am Caritas-Krankenhaus, welchen Einfluss z.B. die Ernährung, Therapien, Noxen/Gifte oder chronische Entzündungen auf das Risiko haben, eine Krebserkrankung zu bekommen. Er erläutert, wie sich unser Verhalten und unsere Ernährung auf das persönliche Krebsrisiko auswirken. „Es gibt aber auch Faktoren, welche wir nicht beeinflussen können und nicht jede Einschränkung im Leben ist sinnvoll oder hilfreich“, so der Facharzt für Innere Medizin, Infektiologie, Hämatologie und Onkologie.

In seinem Vortrag beantwortet er die Fragen „Was ist wirklich bekannt? Wie kann ich eventuell das Risiko einer Krebserkrankung für mich erkennen und reduzieren und warum ist eine frühe Erkennung so wichtig?“. Im Anschluss steht er für Fragen zur Verfügung.

Der Vortrag „Krebsprävention – Was kann ich selbst tun?“ findet in der Reihe „Aktuelles aus der Medizin“statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness in Kooperation mit dem Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim organisiert.