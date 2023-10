Vortrag "Kriegsende in Waiblingen und der Neuanfang"

Am 9. April 1945 demonstrieren Waiblinger Frauen gegen die Verteidigung der Stadt. Am 21. April stehen amerikanische Panzer vor den Toren der Stadt, der Vikar Hans Böhringer und das frühere KPD-Mitglied Alfred Rupp gehen mit einer weißen Fahne den Amerikanern entgegen, um 12 Uhr rollen die ersten US-Panzer in Waiblingen ein. Die Zerstörung der Stadt konnte verhindert werden, der Krieg war für die Waiblinger Bevölkerung vorbei.

Neue Herausforderungen mussten bewältigt werden: Die Stadt nahm fast 4000 Flüchtlinge auf. Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Wohnraum wurde in den Nachkriegsjahren zum großen Problem. Die Entnazifizierung, aber auch der demokratische Neuanfang - im Januar 1946 gab es die ersten demokratischen Gemeinderatswahlen in Waiblingen seit 1933 – forderten den Einsatz der gesamten Bürgerschaft in diesen schwierigen Nachkriegsjahren.