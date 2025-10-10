Vortrag: Lass Zuversicht wachsen - Psychisch stark in die Zukunft

Drogenkonsum im Jugendalter birgt besondere Risiken – vor allem, wenn psychische Belastungen oder Erkrankungen hinzukommen.

In dieser Veranstaltung sprechen wir offen über Zusammenhänge zwischen seelischer Gesundheit und Suchtverhalten. Jens Jüttner gibt persönliche Einblicke in seine Lebensgeschichte: Wie geriet er in den Konsum, wie wirkte sich seine psychische Erkrankung aus – und wie hat er es geschafft, seinen Weg in ein stabiles Leben zu finden?

Ergänzt wird der Abend durch fachliche Informationen der Suchtberatungsstelle Schwäbisch Hall, die lokale Hilfsangebote und Präventionsmöglichkeiten vorstellt.

Im Anschluss können die Besucherinnen und Besucher beim Markt der Möglichkeiten das Gespräch suchen, sich informieren und austauschen.

Ein Abend für Eltern, Fachkräfte und Jugendliche – zum Zuhören, Nachfragen und Stärken. Denn Aufklärung, Verständnis und Vertrauen sind wichtige Schritte auf dem Weg in eine gesunde Zukunft.