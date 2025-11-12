Vortrag: Lebe deine Werte

bis

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

Fühlst du dich oft unzufrieden, ohne genau zu wissen, warum? Vielleicht, weil du gegen deine eigenen Werte lebst, sie unterdrückst oder ignorierst.

In diesem interaktiven Kurs entdeckst du, was dir wirklich wichtig ist – und wie du dein Leben danach ausrichtest. Durch gezielte Fragen erkennst du, in welchen Bereichen du aktiv werden kannst, um mehr nach deinen Werten zu leben. Denn wahre Zufriedenheit beginnt damit, dir selbst treu zu sein.

Anmeldung unter: https://www.vhssha.de/programm/gesundheit-psychologie/kw/bereich/kursdetails/kurs/5234025/kursname/Lebe%20deine%20Werte/kategorie-id/226/

