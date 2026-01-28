Vortrag: Lebensspuren im Wald: Von Nagern bis Insekten

Der Wald hat nicht nur Bäume zu bieten. Er ist eine unglaublich komplexe Lebensgemeinschaft aus Pflanzen und Tieren, die für uns nicht alle so offensichtlich sind wie Fuchs und Hase.

Mehr im Verborgenen wirken zahllose, meist kleinere Lebewesen, von denen viele Menschen oft noch nicht einmal gehört haben. Dennoch kann man davon Spuren entdecken.

In vier Bildvorträgen hat der Förster Jörg Brucklacher die Entdeckungen eines Sommers zusammengestellt.

Folgen Sie zusammen mit ihm den verschiedensten Lebensspuren, die jeder, der einmal genauer hinschauen möchte, selbst auch entdecken kann!

Oftmals offenbaren sich faszinierende Geschichten, die im Unscheinbaren verborgen sind.

Erweitern Sie Ihren Wahrnehmungshorizont in den Mikrokosmos des Waldes und werden Sie ein Blattumdreher, Laubstierer und Rindenstutterer.

Teil I:

Von schraffierenden Mäusen bis zu seltsamen Sackträgern: Wir begegnen zunächst bekannteren Tieren, Nagern, Spechten und einem Amphib, finden zahlreiche Knochen, einen seltsamen Pilz, lösen ein Mistelgeheimnis und treffen schließlich auf die Vorhut des Insektenheeres, die vertrauten Marienkäfer. Doch bald wird es seltsamer (Böcke mit Hufeisen) und fremdartiger: wandernde Säcke zum Beispiel.