Vortrag: Likes und Identitätsbildung auf Social Media

Wer sich öffentlich präsentiert, sein Leben oder Ereignisse teilt und den Bewertungssystemen aussetzt, lebt häufig im Spannungsfeld zwischen Glücksmomenten und Selbstzweifel.

Die Selbstdarstellung im Netz ist für Jugendliche zum reizvollen Labor ihrer Identitätsbildung geworden. Welche Videos kommen gut an, verdienen Likes, Herzchen oder positive Kommentare und steigern das Selbstwertgefühl? Jugendliche, junge Erwachsene und junge Influencer*innen beschreiben und zeigen in den Kurzfilmen, was sie an Sozialen Netzwerken reizt und welche Bedeutung hierbei Bewertungen haben. Durch dei Selbsterfahrungsberichte bieten die Filme Anregungen für den Umgang mit der eigenen öffentlichen Darstellung in Social Media.