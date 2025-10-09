Vortrag: Männer altern anders

Vortrag von Prof. Dr. Eckart Hammer, Professor für Soziale Gerontologi.

Die lebensfrohe, hoffnungsvolle Generation 50+ ist in aller Munde – doch im Gegensatz zu den Frauen sind Männer über 50 noch weitgehend unerforschte Wesen. Dabei hält gerade diese Lebensphase zahlreiche Fallen für das männliche Selbstverständnis bereit: Bedeutet das Nachlassen der körperlichen Leistungsfähigkeit das Ende der Männlichkeit? Gibt es ein Leben nach der Berufstätigkeit? Welche Freiräume und Chancen bieten sich – und was lässt man besser sein? Fest steht: Noch nie hatte man(n) so viele Möglichkeiten wie heute, den neuen Lebensabschnitt zu gestalten – und noch nie musste man sich mit dieser späten Freiheit so intensiv beschäftigen.

Dr. Eckart Hammer, Professor für Soziale Gerontologie an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg im Ruhestand, stellt die Erkenntnisse seines viel beachteten Informations- und Orientierungsbuches „Männer altern anders“ vor. Der reich bebilderte und heiter gehaltvolle Vortrag richtet sich an Männer ab 50 und alle, die mit ihnen leben.