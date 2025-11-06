Vortrag: Mehr Gelassenheit durch innere Klarheit

Wenn der Alltag überfordert oder belastet, wächst der Wunsch nach Gelassenheit und innerer Ruhe. Der Schlüssel dazu liegt oft im Inneren: Klarheit im Denken ermöglicht einen neuen Umgang mit Stress.

Der Kurs zeigt Wege, den inneren Beobachter zu aktivieren, Abstand zu gewinnen und neue Perspektiven zu entwickeln. Begleitend wird aufgezeigt, wie systemisches Coaching diesen Prozess unterstützen kann. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Anmeldung unter: https://www.vhssha.de/programm/gesundheit-psychologie/kw/bereich/kursdetails/kurs/5234004/kursname/Mehr%20Gelassenheit%20durch%20innere%20Klarheit/kategorie-id/226/