Vortrag: Mehr Gelassenheit durch innere Klarheit

bis

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

Wenn der Alltag überfordert oder belastet, wächst der Wunsch nach Gelassenheit und innerer Ruhe. Der Schlüssel dazu liegt oft im Inneren: Klarheit im Denken ermöglicht einen neuen Umgang mit Stress.

Der Kurs zeigt Wege, den inneren Beobachter zu aktivieren, Abstand zu gewinnen und neue Perspektiven zu entwickeln. Begleitend wird aufgezeigt, wie systemisches Coaching diesen Prozess unterstützen kann. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Anmeldung unter: https://www.vhssha.de/programm/gesundheit-psychologie/kw/bereich/kursdetails/kurs/5234004/kursname/Mehr%20Gelassenheit%20durch%20innere%20Klarheit/kategorie-id/226/

Info

Haus der Bildung SHA.jpg
Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - Vortrag: Mehr Gelassenheit durch innere Klarheit - 2025-11-06 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Vortrag: Mehr Gelassenheit durch innere Klarheit - 2025-11-06 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Vortrag: Mehr Gelassenheit durch innere Klarheit - 2025-11-06 18:00:00 Outlook iCalendar - Vortrag: Mehr Gelassenheit durch innere Klarheit - 2025-11-06 18:00:00 ical

Tags