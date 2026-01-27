Vortrag: Menschenkinder brauchen Märchen

Die Bildsprache der Märchen kommt vor allem dem kindlichen Denken sehr entgegen.

In dieser Sprache erzählen Märchen, dass wir im Leben oft in schwierige, schier unlösbare Situationen kommen, die wir dann aber doch mit Hilfe von außen, die sich im richtigen Augenblick einstellt, lösen können und gestärkt daraus hervorgehen. Im Vortrag wird auf die Besonderheit des Märchens eingegangen und auf Themen wie: Auswahl der Märchen, Erzählen oder Vorlesen, Grausamkeit im Märchen, Sprache im Märchen, Vorbereitung einer Märchenstunde usw.