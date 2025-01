Vortrag Michael Rubinstein: Ohne Mit und Aber! Jüdisches Leben in Deutschland heute

Referent: Michael Rubinstein, Gemeindedirektor der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs.

In seinem von persönlichen Eindrücken und Erfahrungen geprägten Vortrag gewährt Michael Rubinstein, Gemeindedirektor der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs, Einblicke in das heutige jüdische (Gemeinde-)Leben in Deutschland und schildert aus seiner Sicht Chancen, Schwierigkeiten und Perspektiven. Er betont, dass jüdische Menschen vollwertige Bürger des Landes sind, nicht nur „Mit-Bürger“. Gemeinsam mit Lamya Kaddor (MdB) veröffentlichte Michael Rubinstein 2013 das Buch „So fremd und doch so nah. Juden und Muslime in Deutschland“.

Veranstalter: keb Kreis Schwäbisch Hall in Kooperation mit Evangelischem Kreisbildungswerk, Volkshochschule und Hällisch-Fränkischem Museum.