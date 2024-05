Vortrag: Migration im deutschen Südwesten (1650-1830)

In jeder Epoche spielen politische, wirtschaftliche, soziale oder auch religiöse Gründe eine große Rolle für temporäre oder dauerhafte Migration. Gerade im deutschen Südwesten verursachten im Zeitraum zwischen 1650 und 1830 die Religionszugehörigkeit wie auch soziale und wirtschaftliche Notstände Auswanderungswellen in Richtung Ungarn, Russland oder auf den amerikanischen Kontinent. Zeitgleich suchten aber auch viele Glaubensflüchtlinge beispielsweise aus Frankreich Schutz und eine neue Heimat in südwestdeutschen Territorien. Der Vortrag möchte die Ursachen sowie den Verlauf von Migrationsbewegungen im deutschen Südwesten in den Blick nehmen.