Vortrag mit Andreas Hofer, IBA'27

Die Gesellschaft verändert sich. Sie wird vielfältiger und unterschiedliche Lebensentwürfe treffen im Alltag aufeinander. Steigende Preise bedrohen den sozialen Zusammenhalt und der Klimawandel verlangt grundsätzliche Veränderungen der Lebensstile. Wie können wir Quartiere gestalten, die diese Herausforderungen annehmen und inklusive und lebenswerte Orte sind? Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? In vielen Städten Europas erproben Bürgerinitiativen, Genossenschaften und Wohnungsbauunternehmungen mögliche Antworten auf diese Fragen. Alle verbindet die Erkenntnis, dass Lösungen nur im gemeinsamen Dialog gefunden werden können, dass Stadtentwicklung ein zivilgesellschaftlicher Prozess ist. Dabei entstehen neue Wohnungstypologien, die Trennung zwischen Wohnen und Arbeiten wird teilweise in Frage gestellt, Außen- und Grünräume erhalten eine neue Bedeutung, das Bauen wird ökologischer und die Räume flexibler. Die internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart hat sich die Aufgabe gegeben, erfolgreiche Konzepte in die Region zu bringen und weiterzuentwickeln. Eine ganze Reihe von Projekten soll bis ins Ausstellungsjahr 2027 realisiert werden. Im Vortrag stellt der Intendant der IBA’27 Andreas Hofer diese Projekte, ihre Ideen und Konzepte vor.

Es ist vorgesehen, dass die Veranstaltung hybrid stattfindet, d.h. Sie können online oder in Präsenz teilnehmen.

Die Vortrag findet im Kleinen Saal des kulturzentrums statt.

Eine Kooperation der vhs Ludwigsburg, Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales und dem Ludwigsburg Museum im MIK.