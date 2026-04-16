Vortrag mit Diskussion: "KI und Kunst – Kreativität im Zeitalter der Maschinen"

Künstliche Intelligenz erzeugt heute Bilder, Texte und Musik in Sekunden. Was bedeutet das für Kunst, Kreativität und die Rolle des Menschen?

Der Künstler Martin Weis geht im Rahmen seiner Ausstellung „Hat KI ein Gesicht“ in seinem Vortrag der Frage nach, wie sich unser Verständnis von Kunst durch KI verändert. Zwischen Faszination und Verunsicherung zeigt er, was KI bereits kann – und wo die entscheidenden Unterschiede zum menschlichen künstlerischen Arbeiten liegen. Anhand von Beispielen und einer Live-Demonstration wird sichtbar, wie KI Bilder erzeugt und welche Fragen daraus entstehen: Wer ist eigentlich der Urheber? Was ist noch „original“? Und was bleibt Aufgabe des Menschen?

Im Anschluss an den Vortrag findet eine Diskussion statt.