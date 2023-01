Vortrag mit Diskussion "Nachhaltigkeit in der Bekleidungsindustrie"

Vortrag mit der Bekleidungsingenieurin Verena Daiß im Rahmen der Ausstellung "Neu eingefädelt – Handarbeit zwischen Tradition und Slow Fashion"

Wie steht es um die Kleidung, die ich trage? Die Schorndorfer Diplom-Ingenieurin erläutert die Zusammenhänge von Herstellung, Industrie, Lieferketten und Nachhaltigkeit in der Bekleidungsindustrie. Verena Daiß steht mit ihrem Label "Laurine" für Slow Fashion – vom Material bis zur Produktion. Die Herkunft der Materialien und das Know-how über die Entstehung eines Kleidungsstücks sind ihr besonders wichtig. Nach vielen Jahren Tätigkeit als Bekleidungsingenieurin in leitenden Funktionen im In- und Ausland möchte sie nun ihrer Leidenschaft nachgehen und regionale, natürliche und auch hochwertige Kleidung herstellen. Alle Arbeitsschritte werden vor Ort getätigt. Zum Einsatz kommt nur fair hergestelltes Material aus Europa.