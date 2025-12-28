Vortrag mit Dr. med. Raimund Stehle - Notarztentwicklung im Ostalbkreis

Rettungszentrum Aalen Bischof-Fischer-Str. 121, 73430 Aalen

Das Ziel der Notfallmedizin ist die ärztliche Soforthilfe für den akut lebensbedrohten  Menschen. 

Nur mit einer reibungslosen Sanitätsorganisation kann diese ärztliche Hilfe "sofort" den todesbedrohten Patienten erreichen. Mit wenigen, aber wichtigen Geräten und Medikamenten kann dieser Arzt Leben retten. Man nennt ihn dann "Notarzt".

In seinem Vortrag stellt Dr. Stehle die Arbeit des Notarztes vor und erzählt, wie sich die Notfallmedizin in den vergangenen 40 Jahren in Aalen entwickelt hat.

