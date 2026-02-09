Vortrag mit Dr.oec. Katharina Friedrich im Schloss Messelhausen

bis

Schloss Messelhausen Freiherr-von Zobel-Straße 39, 97922 Lauda-Königshofen

Organe & Zähne wachsen wieder?! 

Lichtnahrung auf Knopfdruck?

Sehen ohne Augen?!

Interview in www.Lebenskraft.TV

Sie erleben und erlernen an diesem Abend bereits Fähigkeiten, die Sie zunächst ins Staunen und danach in die Lage versetzen werden, sich selbst, mit einfachen mentalen Mitteln, zielgerichtet zu steuern und Entscheidungen zu Ihrem Wohle, zu treffen.

Eintritt: Spendenbasis

Verschiedene Seminare vom 25.-28.03. 2026

Anmeldung unter www.BeTeWi-Akademie.de

