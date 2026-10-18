Vortrag mit Honigverkostung: Doris Brötz - Die Welt der Honigbiene

Die Welt der Honigbiene.

Lassen Sie sich beeindrucken von dem faszinierenden Sozialleben der Honigbiene, die in ihrem Staat wie ein Organismus funktioniert. Mit beeindruckendem Fleiß arbeiten sie zusammen an dem Bau der Waben, sammeln Nektar, Pollen und Kittharz, und pflegen die Brut.

Wie entsteht eine Königin und wie wird aus Nektar Honig? Nach dem Vortrag mit vielen Bildern und kurzen Videos können Sie Honig probieren von unseren Standorten in den Landschaftsschutzgebieten am Kapellenberg und Kalkweil.