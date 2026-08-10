Vortrag mit Josef Engelhart über Wein- und Obstbau

Gutes Obst braucht einen durch und durch lebendigen Boden.

Josef Engelhart ist Weinbautechniker und Sprecher der „Interessengemeinschaft Lebendiger Boden – Probiotischer Weinbau“. Seit 15 Jahren beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema „Boden“. Im Seminar „Gutes Obst braucht einen durch und durch lebendigen Boden“ wird im praktischen Teil mit der Spatendiagnose gemeinsam der Zustand von verschiedenen Bodenproben analysiert. Im anschließenden Vortrag geht es um Möglichkeiten, den Boden langfristig zu schützen und lebendig zu machen mit Begrünung, Kompost und Mikroorganismen. Ziel ist es, so wie bei unseren Vorfahren, eine Beziehung zum Boden aufzubauen und ihn als Lebewesen zu betrachten.

Referent: Josef Engelhart

Treffpunkt: vor der Obstlagerhalle