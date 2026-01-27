Vortrag: Mit System zur richtigen Heizung

bis

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

Erfahren Sie alles über die aktuellen Richtlinien und Vorschriften für neue Heizungsanlagen. Es wird verständlich erklärt, was für Privathaushalte wichtig ist und welche Neuerungen auf Sie zukommen.

Zusätzlich erhalten Sie einen Überblick über die aktuellen Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Heizungsanlagen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um sich umfassend zu informieren und Ihre Fragen beantworten zu lassen.

Anmeldung hier.

Referent: Jürgen Muhler, Energieberater.

In Kooperation mit:

Landkreis Schwäbisch Hall, Klimazentrum

Vorträge & Lesungen
