Vortrag: Natürlich durch die Wechseljahre

Wechseljahre als Zeit des Wandels verstehen und diese Lebensphase hormoneller Umstellung und seelischer Neuorientierung als neuen Lebensabschnitt begrüßen.

Ähnlich wie in der Pubertät sind es die Hormone, die es gilt zu verstehen und in Balance zu halten. Worauf sollten wir achten? Welche Hilfen und Möglichkeiten aus dem Pflanzenreich und der Naturheilkunde bieten sich uns an, für diese Zeit der körperlichen Veränderung und Neugestaltung unseres Frauseins? Für einige der Beschwerden und Befindlichkeitsstörungen oder auch zur seelischen Stabilität gibt es aus dem großen Fundus der Naturheilkunde Schätze und Ideen zu entdecken.