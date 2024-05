Vortrag: Nigeria im Blick. Pfarrer Charles Okereke schaut auf sein Heimatland

Die Bundesrepublik Nigeria weist nicht erst seit der Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Großbritannien 1960 ein rasantes Bevölkerungswachstum auf.

Das Land hat derzeit mit ca. 230 Millionen Einwohnern mit sehr weitem Abstand die größte Bevölkerung der Länder Afrikas. Nigeria ist zweieinhalb Mal so groß wie Deutschland. Was die Religionszugehörigkeit betrifft, ergibt sich ein differenziertes Bild: 50% sind nach offiziellen Angaben Muslime; rund 40% sind Christen; knapp 10% Anhänger traditioneller afrikanischer Religionen. In der Heimat von Pfarrer Charles Okereke entstand auf seine Initiative hin die Christkönigschule. Sie bietet eine Chance auf eine aussichtsvolle Zukunft, sodass die Schüler später einmal ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können. Um dies noch mehr Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, kam die Idee, eine Realschule mit Gymnasium zu bauen. So entstand auch der Förderverein für die Christkönigschule in Nigeria. Pfarrer Okereke wird in seinem Vortrag auf die aktuelle Situation in Nigeria eingehen und insbesondere auf die Entwicklung der Christkönigschule.