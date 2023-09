Vortrag "NS-Machtübernahme in Waiblingen 1933"

Wer waren die lokalen NS-Akteure? Was trieb sie an? Wer waren die Betroffenen? Was waren ihre Schicksale?

Aus einem biograschen Blickwinkel ergründet der Vortrag Motive und Schicksale der in Waiblingen handelnden Personen in dem Zeitraum vom 9. März bis 22. Juni 1933: bei der Hissung der Hakenkreuzfahne am Rathaus, bei den ersten politischen Säuberungen, bei der Gleichschaltung des Gemeinderats und schließlich bei der Verhaftung des Landrats und der Vertreibung des Bürgermeisters.

Zum Referenten: Hans Schultheiss, Stadthistoriker i.R.

