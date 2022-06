Vortrag: On‐Farm‐Bioraffinerien – mit moderner Landwirtschaft in eine erdölfreie Zukunft

Gras ist mehr als Tierfutter – in Zukunft könnten daraus sogar auch Plastikflaschen hergestellt werden! Die Universität Hohenheim hat die „kreislauforientierte Bioökonomie“ zu ihrem Kernthema gemacht. Um nachhaltige Produkte und Prozesse entwickeln zu können, braucht es zukunftsfähige Technologien. Technologien, die so wenig fossile Rohstoffe wie möglich verbrauchen und überdies die Ressourcen in regionalen Stoff‐, Nährstoff‐ und Energiekreisläufen halten.

In dem Vortrag gibt die Universität Hohenheim Einblick in aktuelle Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Am Beispiel der dezentralen Gras‐Bioraffinerie werden die zugrundeliegenden Ideen und Basisprinzipien veranschaulicht. Dabei können aus ganz einfachen Rohstoffen vielfältige Produkte entstehen, wie Hochleistungs‐Kohlenstoffmaterialien, Düngemittel und Grundchemikalien für die chemische Industrie. Zusätzlich fallen Proteine an, die zur Fütterung von Schweinen oder Hühnern und in Zukunft sogar für die menschliche Ernährung genutzt werden können.

Der Vortrag findet digital via Zoom statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Hier geht’s zum digitalen Vortrag:

https://uni-hohenheim.zoom.us/j/81724215598?pwd=bEoxYlBhNXpoYlltTFA1VEVhTk45QT09