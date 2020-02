Vortrag Paradiesgärtlein

Gartenidyllen auf Tafelbildern des Mittelalters und einzelne Blüten in kostbaren Gefäßen zu Füßen der Heiligen: Diese Pflanzen verwiesen als Bedeutungsträger auf heilsgeschichtliche Inhalte. Wichtige Quellen zu deren Deutung sind zum Beispiel der "Liber floridus" des Lambertus von St. Omer (um 1120) und die „Legenda aurea“ des Dominikaners und Genueser Erzbischofs Jacobus da Voragine (um 1264). Auch in den nachfolgenden Jahrhunderten blieb die Pflanzensymbolik im Gedächtnis und bis in die heutige Zeit schwingt sie auch dort noch mit, wo es anscheinend nur um Schmuck und Dekor geht.