Vortrag: Photovoltaik am Eigenheim

Auf Ihrem Hausdach ist noch keine Photovoltaik-Anlage und Sie denken über die Umsetzbarkeit nach? Der Vortrag "Photovoltaik lohnt sich" bringt Ihnen die Technik näher.

Hierbei erhalten Sie nicht nur eine Vorstellung der verschiedenen Komponenten einer Anlage, sondern auch Informationen über die möglichen Ausrichtungen, Verschattungseinflüsse und die Wirtschaftlichkeit.

Anmeldung unter: https://www.vhssha.de/programm/gesellschaft-politik/kw/bereich/kursdetails/kurs/5215010/kursname/Photovoltaik%20am%20Eigenheim/kategorie-id/203/