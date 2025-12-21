Vortrag: Photovoltaik am Eigenheim

bis

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

Auf Ihrem Hausdach ist noch keine Photovoltaik-Anlage und Sie denken über die Umsetzbarkeit nach? Der Vortrag "Photovoltaik lohnt sich" bringt Ihnen die Technik näher.

Hierbei erhalten Sie nicht nur eine Vorstellung der verschiedenen Komponenten einer Anlage, sondern auch Informationen über die möglichen Ausrichtungen, Verschattungseinflüsse und die Wirtschaftlichkeit.

Anmeldung unter: https://www.vhssha.de/programm/gesellschaft-politik/kw/bereich/kursdetails/kurs/5215010/kursname/Photovoltaik%20am%20Eigenheim/kategorie-id/203/

Info

Haus der Bildung SHA.jpg
Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - Vortrag: Photovoltaik am Eigenheim - 2026-02-17 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Vortrag: Photovoltaik am Eigenheim - 2026-02-17 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Vortrag: Photovoltaik am Eigenheim - 2026-02-17 19:00:00 Outlook iCalendar - Vortrag: Photovoltaik am Eigenheim - 2026-02-17 19:00:00 ical

Tags