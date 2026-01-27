Vortrag: Rente mit 67 – Was Sie wissen müssen

Der Begriff "Rente mit 67" ist in aller Munde. Aber welche Bedeutung hat er genau? In unserer Informationsveranstaltung klären wir Ihre Fragen zur angehobenen Regelaltersgrenze.

Sie erfahren mehr über die Möglichkeiten, bereits vorzeitig in Rente zu gehen, sowie über die damit verbundenen Abschläge und Optionen, diese auszugleichen. Darüber hinaus gibt der Referent einen umfassenden Überblick über die Regelungen zu Hinzuverdiensten. Er erläutert weiterhin, welche Abgaben wie Steuern und Sozialversicherungsbeiträge auch nach dem Erreichen des Rentenalters noch anfallen können. Der Referent ist Mitarbeiter im Regionalzentrum Schwäbisch Hall der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg.