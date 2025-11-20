Vortrag: Resilienz - Die innere Widerstandskraft stärken

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

Resilienz beschreibt die Fähigkeit, trotz Herausforderungen, Rückschlägen oder Veränderungen in der Umgebung, die Leistung aufrechtzuerhalten oder sich schnell zu erholen.

In diesem praxisnahen Vortrag wird in das Thema eingeführt und es werden Impulse aus der aktuellen Forschung vorgestellt, die in den Alltag integriert werden können.

Anmeldung unter: https://www.vhssha.de/programm/gesundheit-psychologie/kw/bereich/kursdetails/kurs/5234016/kursname/Resilienz%20-%20Die%20innere%20Widerstandskraft%20staerken/kategorie-id/226/

