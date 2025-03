Vortrag: Rudolf II. von Habsburg - zwischen Escorial und Hradschin

Rudolfs Aufenthalt in Spanien, bei seinem streng katholischen Onkel Philipp II., machte ihn zur einer zwiespältigen Person, denn sein Vater, Maximilian II., war dem Protestantismus nie abgeneigt. Das Regieren verspürte Rudolf als Last. Er trachtete nach einer Entlastung, die er zunehmend in der Kunst fand. So liebte der junge Herrscher die Umgebung von Kunstgegenständen und Wissenschaftlern.