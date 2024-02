Theater Urknall: Ich bin Einhorn - wer bist du?

Das Einhorn mag keine Drachen. Das ist einfach so. Doch plötzlich ist einer da, und nichts ist mehr einfach so. Jetzt müssen Einhorn und Drache teilen. Das Schiff, das Flugzeug, die Lokomotive und die Aufmerksamkeit. Da kommt es schnell zum Streit, und alles fällt auseinander. Da hilft nur noch Zaubern. Das Theater Urknall spielt eine fabelhafte Geschichte über magische Freundschaft zweier Fabelwesen, die jeder kennt, aber so noch nie gesehen hat.

Die Puppenspieler Dorothee Carls und Michael Hatzius haben sich während ihres gemeinsamen Studiums an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin kennen und schätzen gelernt. Noch während des Studiums gründeten sie 2004 die Gruppe „Theater Urknall“. Die Arbeiten von Theater Urknall sind von großer Spielfreude geprägt. Texte, Figuren und Situationen entwickelt das Team improvisativ während der Proben selbst. Mit ihrem unverwechselbaren Humor und Charme sind die Stücke sowohl für Kinder als auch für Erwachsene bestens geeignet.

Für Einhorn- und Drachenfans ab 3 Jahren