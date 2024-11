Vortrag: Sandro Mattioli „Germafia“

In Deutschland leben nach offiziellen Angaben über 1.000 Mafiosi. Journalist Sandro Mattioli deckt auf, wie die Mafia gezielt Gesellschaft, Wirtschaft und Politik unterwandert.

Der in Neckarsulm aufgewachsene Journalist stellt sein neues Buch vor: In Deutschland leben nach offiziellen Angaben über 1.000 Mafiosi, italienische Staatsanwälte sprechen indes von mehreren Tausend. Aus zahlreichen Gesprächen mit Betroffenen, Mafia-Aussteigern, Polizisten und Staatsanwälten weiß der Journalist und Mafia-Experte Sandro Mattioli, dass die Mafiosi das "ahnungslose Deutschland" als ihre Beute sehen und längst begonnen haben, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik gezielt zu unterwandern. Vor allem die kalabrische Ndrangheta operiert dabei höchst strategisch.

Sandro Mattioli, Jg. 1975, wuchs in Neckarsulm auf und machte sein Abitur am ASG. Er lebt in Berlin und arbeitet als Journalist und Autor. Seit 2009 beschäftigt er sich intensiv mit der italienischen Mafia. Er engagiert sich im Verein mafianeindanke. Der Verein hat bedeutende Erfolge erzielt, wenn es darum geht, organisierte Kriminalität besser zu bekämpfen. Eintritt: 8 Euro. Kartenvorverkauf: Mediathek Neckarsulm