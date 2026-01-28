Vortrag: Schlafoptimierung durch Ernährung

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

Die meisten Menschen haben bereits erlebt, wie schlechter Schlaf die Gesundheit und Lebensqualität beeinträchtigen kann.

Während Schlafmangel kurzfristig zu Kopfschmerzen, Heißhungerattacken oder Konzentrationsproblemen führen kann, sind die langfristigen Folgen weitaus ernster: Erhöhter Blutdruck, ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall gehören dazu. In diesem Vortrag erhalten Sie praktische Tipps, wie Sie mit kleinen Veränderungen im Alltag und einer gesunden Ernährung Ihre Schlafqualität nachhaltig verbessern können.

Vorträge & Lesungen
