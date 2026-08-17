Vortrag: Schwierige Tote – Zum Umgang mit Selbstmördern, Fremden und Außenseitern im vormodernen Göppingen

Vortrag von Dr. Dominik Gerd Sieber, Leiter von Archiv und Museen Göppingen

Dass im Tode alle Menschen gleich sind, traf für das Mittelalter und die Frühe Neuzeit nur bedingt zu. Zwar wurde auch damals jede bzw. jeder früher oder später vom Tode ereilt, aber die Art und Weise wie mit dem Leichnam umgegangen wurde, konnte stark variieren und war vom jeweiligen Stand und sozialen Stauts der Verstorbenen abhängig. Besonders deutlich wurde dies bei Toten, die von den zeitgenössischen Normen abwichen. Personen, die im Leben außerhalb der ständisch strukturierten Gesellschaft standen oder sich durch ihr Verhalten disqualifiziert hatten, wurden im Tode systematisch ausgegrenzt.