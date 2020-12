Vortrag: So sollte im hohen Alter die Muskulatur trainiert werden

Muskeltraining ist nur was für junge Menschen, so heißt es so oft. Wir richten uns mit dem Vortrag vor allem an die Menschen im „höheren“ Alter. Muskeltraining sollte auch für Sie eine gesunde Alternative zum spazieren oder laufen sein. Wir zeigen in unserem Vortrag die Folgen von regelmäßigem leichten Training. Welche Auswirkungen es auf den Kreislauf hat und wie sie somit gesünder leben. Das Training der Muskulatur wird ohne extra Gewicht erfolgen und kann von jedem alleine zuhause durchgeführt werden. Weitere Themen besprechen wir in unserem Vortrag. Eintritt ist frei. Melden Sie sich bei folgender E-Mail an und warten Sie auf eine Bestätigung: tanja.meiland@gmx.de. Wir freuen uns Sie bei uns zu begrüßen.