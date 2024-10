Vortrag Stärke Dein Herz! Herzschwäche erkennen und behandeln

Die Herzschwäche wird immer häufiger, insbesondere aufgrund der alternden Bevölkerung. Die ersten Anzeichen sind unspezifisch – die Leistungsfähigkeit lässt nach, Betroffene spüren Atemnot und müssen häufiger Pausen machen.

Nicht selten schieben Betroffene diese Anzeichen auf Alterserscheinungen. Unbehandelt schreitet die Herzerkrankung weiter fort, wird eine Herzschwäche jedoch früh erkannt und behandelt, lässt sich der Krankheitsverlauf bremsen und die Lebensqualität lange erhalten.Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen. Dr. med. Michael Ackermann ist Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Chefarzt Innere Medizin II am Hohenloher Krankenhaus in Öhringen. Der Chefarzt hält den Vortrag im Rahmen der Herzwochen 2024 (1. bis 30. November) der Deutschen Herzstiftung.