Vortrag: Strom vom Balkon

Mit einem steckerfertigen Balkonkraftwerk kann fast jeder Haushalt günstig und klimafreundlich Strom erzeugen - auch Mieter:innen.

Die kompakten Solarmodule lassen sich einfach am Balkon, an der Fassade, auf dem Dach oder im Garten anbringen und senken die Stromkosten, indem sie einen Teil des Grundverbrauchs abdecken. Gleichzeitig leisten sie einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Aber wie funktioniert so ein System eigentlich? Wie viel Strom lässt sich damit erzeugen? Ist es erlaubt, einfach eines zu installieren - und worauf sollte man achten?

Anmeldung hier.

Referent: Vincent Clarke, Dipl.-Ing.(FH) Energie- u. Umweltsystemtechnik

In Kooperation mit:

Landkreis Schwäbisch Hall, Klimazentrum