Vortrag "Sturzprophylaxe und Krafttraining für mehr Lebensqualität"

Stürze sind eine der häufigsten Ursachen für Verletzungen bei älteren Menschen. Diese können durch gezielte Übungen zur Verbesserung von Gleichgewicht und Koordination effektiv verhindert werden. Darüber hinaus können ältere Menschen von gezieltem Muskeltraining profitieren, um dem altersbedingten Muskelabbau entgegenzuwirken. Starke Muskeln erleichtern alltägliche Aktivitäten wie Treppensteigen oder das Tragen von Einkäufen und tragen zu einem aktiven Lebensstil bei.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gut informiert und aktiv Leben - (K) eine Frage des Alters“ laden das Seniorenbüro der Stadt Ludwigsburg in Kooperation mit der kommunalen Gesundheitsförderung alle Interessierten zu dieser praxisorientierten Veranstaltung ein. Am Mittwoch,den 19. März zeigt Sandra Tauer vom MTV 1846 e.V. Ludwigsburg warum Sturzprophylaxe und Krafttraining so wichtig sind. Zudem haben die Teilnehmenden die Möglichkeit unter Anleitung der erfahrenen Trainerin gemeinsam einfache, aber effektive Kraft- und Gleichgewichtsübungen durchzuführen.