Vortrag: Testament, Generalvollmacht, Patientenverfügung

bis

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

Testament, Generalvollmacht und Patientenverfügung: alle diese Dokumente sind für jeden Menschen wichtig. Doch wo liegen die Unterschiede? Was ist bei der Testamentsgestaltung zu beachten? Wer und wann sollte eine Vorsorgevollmacht erteilen?

Wie sinnvoll ist eine Patientenverfügung und an wen ist sie gerichtet?

Rechtsanwältin Carmen Look erklärt alle Fragen verständlich, praxisorientiert und anhand von Beispielen.

Raum S.3.04

