Vortrag: "The girl who escaped from Germany"

Dr. Andreas Rothenhöfer, Lektor für Deutsche Sprachwissenschaft an der Universität Bremen, wird unter diesem Titel am Donnerstag, 6. Februar 2020 um 19.30 Uhr im Wasserschloss Bad Rappenau Anneliese Wagner aus Heinsheim, Lyrikerin, New Yorkerin und Überlebende, vorstellen.

Anneliese Wagner selbst hat das Grauen nicht persönlich miterlebt, sie emigrierte 1938 aus Heinsheim über Bremerhaven mit den Eltern, war selbst nicht im KZ oder Ghetto. Sie erschafft nachträglich eine literarische Vermittlungsebene, die die heile Erinnerungswelt der eigenen Kindheit mit den aus Deportations- und Lagerakten rekonstruierten fiktiv gestalteten Schicksalen der geliebten älteren Verwandten, die in Heinsheim zurückblieben und dann nach Gurs und Auschwitz deportiert wurden, konfrontiert. Im Nachwort zu „Murderous Music“ beschreibt sich Anneliese Wagner als „The Girl who escaped from Germany“.