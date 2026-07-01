Liebe Community,

wir laden euch herzlich zu unserem Vortrag zum Thema „Betrugsmaschen erkennen und sich schützen“ am 29. Juli von 18:30 bis 21:00 Uhr ein.

Ob am Telefon, per E-Mail, über Messenger-Dienste oder im Internet – Betrugsversuche werden immer vielfältiger und oft schwer zu erkennen. In unserem Vortrag erfahrt ihr, mit welchen Methoden Betrüger arbeiten, woran ihr typische Warnsignale erkennt und wie ihr euch im Alltag wirksam vor Betrug schützen könnt. Im Anschluss an den Vortrag möchten wir den Abend gemeinsam mit einer offenen Diskussionsrunde ausklingen lassen. Dabei habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Erfahrungen auszutauschen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Wir freuen uns auf euch!

Euer LFD-Team